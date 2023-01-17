المدير العام لوزارة الاتصالات لـ"الجديد": تبلغنا أنه سيتم تسديد بدل شهرين من المساعدة الإجتماعية خلال اليومين المقبلين على أن يسدد بدل رواتب عن 3 أشهر مطلع الشهر المقبل كباقي الوزارات

Lebanon 24