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كتلة الوفاء للمقاومة ترفض الصيغة المقدمة من اقتراح قانون اعادة التوازن المالي وتطالب الحكومة بإعادة صياغته (أم تي في)

Lebanon 24
17-01-2023 | 07:51
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