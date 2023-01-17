الخارحية الأردنية تستدعي السفير الاسرائيلي في عمان إثر إقدام شرطي إسرائيلي على اعتراض طريق السفير الأردني في تل أبيب لدى دخوله إلى المسجد الأقصى (سكاي نيوز)

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