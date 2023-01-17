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وزير الخارجية الأوكرانية: أدعو أعضاء البرلمان الأوروبي لدعم إنشاء محكمة خاصة بجريمة العدوان الروسي على أوكرانيا

Lebanon 24
17-01-2023 | 08:45
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