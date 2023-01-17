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وزير الخارجية السعودية: لدينا شراكة استراتيجية مع الولايات المتحدة وإن كنا نختلف أحيانا في بعض القضايا
Lebanon 24
17-01-2023
|
09:24
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