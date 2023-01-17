معلومات للـ"ال بي سي": نقابة موظفي "ألفا" و"تاتش" قررت الإستمرار بالعمل بعد تأكيد الإدارتين بإعطاء الموظفين مطالبهم حسب عقد العمل الجماعي وسيتم ذلك على مراحل

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