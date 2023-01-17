Advertisement

أخبار عاجلة

أوكرانيا: انتهاء عمليات البحث والإنقاذ في أنقاض مبنى دنيبرو وحصيلة القتلى 44 (العربية)

Lebanon 24
17-01-2023 | 11:24
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إرتفاع عدد قتلى هجوم دنيبرو جنوبي أوكرانيا إلى 40 واستمرار البحث عن ناجين تحت الأنقاض (الجزيرة)
lebanon 24
17/01/2023 21:15:38 Lebanon 24 Lebanon 24
حاكم دنيبرو: ارتفاع عدد قتلى القصف الروسي على مبنى سكني إلى 5 (العربية)
lebanon 24
17/01/2023 21:15:38 Lebanon 24 Lebanon 24
كيربي: لا نرى إمكانية لانتهاء العمليات القتالية في أوكرانيا قبل نهاية العام الجاري
lebanon 24
17/01/2023 21:15:38 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: روسيا قامت بعمليات إعدام جماعية في أوكرانيا (العربية)
lebanon 24
17/01/2023 21:15:38 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:32 | 2023-01-17
13:30 | 2023-01-17
13:29 | 2023-01-17
13:28 | 2023-01-17
13:27 | 2023-01-17
13:26 | 2023-01-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website