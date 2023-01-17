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رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية مارك ميلي يجري مباحثات مع القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني في بولندا (الحرة)

Lebanon 24
17-01-2023 | 11:45
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