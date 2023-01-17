نصرالله: لا أحد في المجلس النيابي لديه أغلبية الثلثين لضمان نصاب جلسات انتخاب الرئيس كما أنه ما من أحد في البرلمان لديه القدرة حالياً على تأمين 65 صوتاً لاختيار رئيس جديد

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