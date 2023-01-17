نصرالله: أؤكد أنه لا يوجد أي تخطيط من أحد لايجاد فراغ في المواقع المارونية الأولى في الدولة وهذا الأمر "على ذمتي" وإذا استمرّ الفراغ الرئاسي فإنّ المواقع الإدارية الأولى لبقية الطوائف ستصبح شاغرة أيضاً

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