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نصرالله: عرض الفيول الإيراني ما زال قائماً ولـ6 أشهر وبالكمية التي طلبتها وزارة الطاقة في لبنان والذي يحول دون تنفيذ هذا العرض هم الأميركيون

Lebanon 24
17-01-2023 | 13:13
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