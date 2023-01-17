نصرالله: إيران لديها تكنولوجيا نووية وصناعات حديثة وهناك نائب لبناني جهبذ تقول معلوماته اأن إيران عاجزة الى حد إذا انكسرت مرآة سيارة لا تستطيع استبدالها

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