نصرالله: الحل المُمكن العملي في الوقت الراهن هو اجتماع حكومة تصريف الأعمال لوضع معالجات بملف الكهرباء سواء على صعيد الفيول العراقي أو بواخر الفيول الراسية في البحر أو تحسين ساعات التغذية

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