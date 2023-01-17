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نصرالله: من حق رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن يضع جدول الأعمال الذي يريده وبصدق نحن لا نناقش البنود ولكن تمنينا أن تركز جلسة الغد على الأمور الملحّة وتحديداً الكهرباء

Lebanon 24
17-01-2023 | 13:27
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