نصرالله: من حق رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن يضع جدول الأعمال الذي يريده وبصدق نحن لا نناقش البنود ولكن تمنينا أن تركز جلسة الغد على الأمور الملحّة وتحديداً الكهرباء

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