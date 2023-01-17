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نصرالله: إذا حضرنا جلسات الحكومة فإننا بذلك لا نتحدى أحداً واذا أكمل الوزراء غداً النقاط التالية لنقطة الكهرباء وانسحبنا أيضاً فنحن لا نتحدى أيضاً

Lebanon 24
17-01-2023 | 13:30
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نصرالله: بالنسبة لنا التزمنا بحضور جلسات الحكومة لمعالجة موضوع الكهرباء وهذا الأمر ليس تحدياً لأحد ولسنا في وارد ذلك
lebanon 24
18/01/2023 01:54:47 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: من حق رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن يضع جدول الأعمال الذي يريده وبصدق نحن لا نناقش البنود ولكن تمنينا أن تركز جلسة الغد على الأمور الملحّة وتحديداً الكهرباء
lebanon 24
18/01/2023 01:54:47 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: لا يوجد أي رسالة سياسية من موضوع مشاركتنا بجلسات الحكومة وأصلاً فإن هذا الأمر مرتبط بشؤون وقضايا الناس بشكل أساسي
lebanon 24
18/01/2023 01:54:47 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: أؤكد أنه لا يوجد أي تخطيط من أحد لايجاد فراغ في المواقع المارونية الأولى في الدولة وهذا الأمر "على ذمتي" وإذا استمرّ الفراغ الرئاسي فإنّ المواقع الإدارية الأولى لبقية الطوائف ستصبح شاغرة أيضاً
lebanon 24
18/01/2023 01:54:47 Lebanon 24 Lebanon 24
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