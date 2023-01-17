نصرالله: إذا حضرنا جلسات الحكومة فإننا بذلك لا نتحدى أحداً واذا أكمل الوزراء غداً النقاط التالية لنقطة الكهرباء وانسحبنا أيضاً فنحن لا نتحدى أيضاً

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