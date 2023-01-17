وكالة موديز: إذا استمر أو تفاقم الضعف الاقتصادي في الصين أو أوروبا أو أميركا فقد تتراجع أسعار النفط لأقل من المستويات الحالية البالغة 80 دولارا للبرميل (الحرة)

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