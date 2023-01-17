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العقود الآجلة لخام برنت تبلغ 85.92 دولارا للبرميل عند التسوية بارتفاع 1.46 دولار (الشرق)
Lebanon 24
17-01-2023
|
15:16
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18/01/2023 01:55:21
Lebanon 24
Lebanon 24
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