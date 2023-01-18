اسين لـ"صوت لبنان": سنحاول ان تبقى جلسة مجلس الوزراء مستمرة، لاقرار امور اخرى، واذا لم تستمر، سنعود الى عقد اجتماعات اخرى. فالشغور لا تتحمّل الحكومة مسؤوليته، انما القوى السياسية التي يجب عليها انتخاب رئيس باسرع وقت

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