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عمدة مدينة كييف: تحطم طائرة مروحية بجوار حضانة للأطفال ومبنى سكني في مدينة برايف

Lebanon 24
18-01-2023 | 02:37
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