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امين سلام عبر الـMTV: لهذه الجلسة طابع مهم ونحن نعلم ان موضوع الكهرباء طارئ ونتمنى ان نصل الى نتيجة اليوم

Lebanon 24
18-01-2023 | 03:02
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الوزير سلام قبيل جلسة الحكومة: لم احضر الجلسة الماضية لاسباب سياسية ونحن نعلم ان موضوع الكهرباء طارئ ونتمنى ان نصل الى نتيجة اليوم
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18/01/2023 14:45:22 Lebanon 24 Lebanon 24
"ما عملنا وزراء لنقعد بالبيت"... امين سلام: طابع جلسة اليوم مهم
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18/01/2023 14:45:22 Lebanon 24 Lebanon 24
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18/01/2023 14:45:22 Lebanon 24 Lebanon 24
يعقد وزير الطاقة والمياه وليد فياض، مؤتمرا صحافيا عند الساعة الرابعة والنصف من عصر اليوم، يشرح في خلاله آخر التطورات في موضوع بواخر الفيول لزوم تشغيل معامل الكهرباء
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18/01/2023 14:45:22 Lebanon 24 Lebanon 24
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