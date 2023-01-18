القاضي طارق البيطار يلتقي في قصر عدل بيروت الوفد القضائي الفرنسي الذي يحقق بمقتل مواطنين فرنسيين في انفجار مرفأ بيروت بعد لقاء المحامي العام التمييزي القاضي صبوح سليمان (LBCI)

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