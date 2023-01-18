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وزير الاتصالات السعودي: المملكة تعمل على تقديم حلول عالمية لضمان وصول الإنترنت للجميع

Lebanon 24
18-01-2023 | 03:23
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