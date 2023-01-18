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الرئيس ميقاتي بجلسة الحكومة: جلسة اليوم تنعقد بسياقها الطبيعي لان ثمة قضايا اساسية تحتاج الى عقد جلسة لبتها وهو أمر متعذر خارج الاطر الدستورية المعروفة

Lebanon 24
18-01-2023 | 03:51
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18/01/2023 14:47:04 Lebanon 24 Lebanon 24
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18/01/2023 14:47:04 Lebanon 24 Lebanon 24
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18/01/2023 14:47:04 Lebanon 24 Lebanon 24
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