الرئيس ميقاتي بجلسة الحكومة: جلسة اليوم تنعقد بسياقها الطبيعي لان ثمة قضايا اساسية تحتاج الى عقد جلسة لبتها وهو أمر متعذر خارج الاطر الدستورية المعروفة

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