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ميقاتي: من الظلم وعدم المسؤولية إيهام اللبنانيين بامور غير صحيحة والتلاعب بغرائزهم الطائفية والمذهبية لغايات لم تعد خافية على احد

Lebanon 24
18-01-2023 | 03:52
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ميقاتي: مسؤوليتي كما سائر الزملاء الوزراء وفقا لمنطق الدستور هي ان نتلمس ونتحسس اوجاع واحتياجات اللبنانيين الذين سئموا المناكفات وخطابات التحريض لغايات شخصية
lebanon 24
18/01/2023 14:47:21 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: قمة الميثاقية والشراكة وإحترام الدستور هي أن يتحمل الجميع المسؤولية الوطنية من هنا دعوتنا الدائمة للاسراع نحو التلاقي والتوافق من اجل انتخاب رئيس قبل فوات الاوان
lebanon 24
18/01/2023 14:47:21 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: الوزراء يمثلون جميع اللبنانيين ومن المعيب ان يشكك أحد بوطنية وانتماء اي وزير وموقعه وكيانيته
lebanon 24
18/01/2023 14:47:21 Lebanon 24 Lebanon 24
السفير الإيراني في لبنان: نحترام إرادة اللبنانيين وعدم التدخل بأي شکل من الأشکال في شؤونه الداخلیة
lebanon 24
18/01/2023 14:47:21 Lebanon 24 Lebanon 24
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