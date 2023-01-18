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ميقاتي: الحكومة الحالية من موقعها الدستوري كحكومة تصريف اعمال ليست في وارد الحلول مكان رئيس الجمهورية أو إعتبار ان البلد يمكن أن يستمر من دون رئيس

Lebanon 24
18-01-2023 | 03:53
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نقولا نحاس: الحكومة المستقيلة تمارس في المعنى الضيق تصريف الاعمال ولا يجب ان ننسى هذا الموضوع وتناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء والرئيس ميقاتي قال انه عند الضرورة ووفق المقتضيات يجب عقد جلسة ولا يجب ادخال السياسة بموضوع حاجات الناس (LB
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18/01/2023 14:47:29 Lebanon 24 Lebanon 24
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