ميقاتي: من موقعي كرئيس للحكومة وفي هذه اللحظة الراهنة والدقيقة التي يتخبط بها لبنان بالازمات والتي تكاد تمثل خطرا وجودياً علبه لن أنصت للأصوات المتحاملة التي تصدر من هنا وهنالك

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