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ميقاتي: مسؤوليتي كما سائر الزملاء الوزراء وفقا لمنطق الدستور هي ان نتلمس ونتحسس اوجاع واحتياجات اللبنانيين الذين سئموا المناكفات وخطابات التحريض لغايات شخصية
Lebanon 24
18-01-2023
|
03:56
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18/01/2023 14:48:05
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