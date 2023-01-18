ميقاتي: مسؤوليتي كما سائر الزملاء الوزراء وفقا لمنطق الدستور هي ان نتلمس ونتحسس اوجاع واحتياجات اللبنانيين الذين سئموا المناكفات وخطابات التحريض لغايات شخصية

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