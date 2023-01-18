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ميقاتي: مسؤوليتي كما سائر الزملاء الوزراء وفقا لمنطق الدستور هي ان نتلمس ونتحسس اوجاع واحتياجات اللبنانيين الذين سئموا المناكفات وخطابات التحريض لغايات شخصية

Lebanon 24
18-01-2023 | 03:56
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ميقاتي: الوزراء يمثلون جميع اللبنانيين ومن المعيب ان يشكك أحد بوطنية وانتماء اي وزير وموقعه وكيانيته
lebanon 24
18/01/2023 14:48:05 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: من الظلم وعدم المسؤولية إيهام اللبنانيين بامور غير صحيحة والتلاعب بغرائزهم الطائفية والمذهبية لغايات لم تعد خافية على احد
lebanon 24
18/01/2023 14:48:05 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: عند الضرورة والحاجة سأدعو مجلس الوزراء الى الانعقاد، وفق الصلاحيات الدستورية المناطة بي، لكن في الوقت الراهن لا شيء طارئا يستدعي عقد جلسة
lebanon 24
18/01/2023 14:48:05 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: أحترم إرادة الوزراء الذين لم يُحضروا وموضوع عقد جلسة مجلس الوزراء لا يرتبط بأي موضوع طائفي ومذهبي والترويج لهذا الأمر مؤسفٌ جداً
lebanon 24
18/01/2023 14:48:05 Lebanon 24 Lebanon 24
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