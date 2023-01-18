ميقاتي: قمة الميثاقية والشراكة وإحترام الدستور هي أن يتحمل الجميع المسؤولية الوطنية من هنا دعوتنا الدائمة للاسراع نحو التلاقي والتوافق من اجل انتخاب رئيس قبل فوات الاوان

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