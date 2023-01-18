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جعجع: حديثي منذ يومين خدش الشعور الوطني لدى البعض إلا أنه لم ينخدش حين رأوا لبنانيين يشحذون أموالهم من المصارف أو يفتّشون عن لقمة عيشهم في النفايات

Lebanon 24
18-01-2023 | 05:23
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