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جعجع: التوافق مؤمّن في لبنان من خلال التركيبة في الدستور ومحور الممانعة ومعهم بري يعطلون انتخاب رئيس الجمهورية

Lebanon 24
18-01-2023 | 05:24
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جعجع: محور الممانعة ومعهم بري يعطلون انتخاب رئيس الجمهورية
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18/01/2023 19:15:06 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي عن انتخابات رئاسة الجمهوريّة: ما يحصل في مجلس النواب هو العمل الدستوري الطبيعي من جانب الرئيس نبيه بري والنصاب بأكثرية الثلثين هو ضرورة وللمحافظة على ان يكون رئيس الجمهورية لكلّ اللبنانيين
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18/01/2023 19:15:06 Lebanon 24 Lebanon 24
المطارنة الموارنة: نتخوّف من ترحيل انتخاب رئيس جديد للبلاد إلى أمد لا يعرفه أحد ولا يجلب للبنانيين سوى المزيد من المعاناة ونكرر مطالبة المجلس النيابي بتحمّل مسؤولياته على هذا الصعيد والمسارعة ببت هذا الإستحقاق الدستوري الأساسي درءاً لمزيد من التدهور
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18/01/2023 19:15:06 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: قمة الميثاقية والشراكة وإحترام الدستور هي أن يتحمل الجميع المسؤولية الوطنية من هنا دعوتنا الدائمة للاسراع نحو التلاقي والتوافق من اجل انتخاب رئيس قبل فوات الاوان
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18/01/2023 19:15:06 Lebanon 24 Lebanon 24
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