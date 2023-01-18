Advertisement

أخبار عاجلة

ميقاتي: تمت الموافقة على سلفة 62 مليون دولار للكهرباء وتم اعطاء 54 مليون دولار لموضوع الصيانة

Lebanon 24
18-01-2023 | 06:28
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ميقاتي: الموافقة على سلفة 62 مليون دولار للكهرباء واتّفقنا على عقد جلسة قريباً
lebanon 24
18/01/2023 19:16:12 Lebanon 24 Lebanon 24
فياض: الحل فيه سلفة خزينة ليس فقط لأول باخرة فيول بل لباخرتين آخرتين والمال الذي نحتاجه للصيانة وهو 54 مليون دولار
lebanon 24
18/01/2023 19:16:12 Lebanon 24 Lebanon 24
فياض: مبلغ الـ62 مليون دولار هو سلفة خزينة من أجل بواخر الفيول لإفراغها ونحتاج إلى 75 مليون دولار أخرى لبواخر فيول أخرى بالإضافة إلى تكاليف صيانة والتي تقدّر بـ54 مليون دولار
lebanon 24
18/01/2023 19:16:12 Lebanon 24 Lebanon 24
"التيار" يستبيح المحظورات: سلفة 62 مليون دولار بشخطة قلم أو لا كهرباء
lebanon 24
18/01/2023 19:16:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:00 | 2023-01-18
11:56 | 2023-01-18
11:50 | 2023-01-18
11:47 | 2023-01-18
11:44 | 2023-01-18
11:21 | 2023-01-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website