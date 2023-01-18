المطارنة الموارنة: نشجب عرقلة التحقيق في قضية تفجير المرفأ وندين التصرّفات الكيدية التي يتعرّض لها أهالي الضحايا وندعو السياسيين إلى رفع أيديهم عن القضاء لكشف ملابسات الجريمة ومحاكمة المذنبين

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