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المطارنة الموارنة: نشجب عرقلة التحقيق في قضية تفجير المرفأ وندين التصرّفات الكيدية التي يتعرّض لها أهالي الضحايا وندعو السياسيين إلى رفع أيديهم عن القضاء لكشف ملابسات الجريمة ومحاكمة المذنبين

Lebanon 24
18-01-2023 | 06:38
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