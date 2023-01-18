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حايك: لدينا 800 مليار ليرة لبنانية في حساب البنك المركزي ولن نستفيد بشيء إذا لم نحول هذا المبلغ إلى دولار

Lebanon 24
18-01-2023 | 06:43
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