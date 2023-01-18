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مسؤولون أميركيون لـ"سي ان ان": واشنطن تعدّ حزمة مساعدات عسكرية ضخمة لأوكرانيا

Lebanon 24
18-01-2023 | 07:04
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