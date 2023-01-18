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ميشال معوض: المخطّط الذي يتبعونه واضح جدًّا وحصل في أكثر من استحقاق دستوري وبدل احترام الدستور يُحاولون التصنيف بين التوافقي ومرشّح التحدّي

Lebanon 24
18-01-2023 | 09:01
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18/01/2023 19:17:33 Lebanon 24 Lebanon 24
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lebanon 24
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