الحلبي بعد الإجتماع التربوي في السراي: عرضنا مطالب وزارة التربية لجهة دعم الإنتاجية وأخذنا بعض الردود الإيجابية وننتظر إجتماع الجهات المانحة بين بعضها كما أخذنا وعدًا من الرئيس ميقاتي بتخصيص جلسة حكومية للشؤون التربوية

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