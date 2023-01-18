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وزيرة الدفاع الهولندية: التحالف الدولي مستمر في العراق بموافقة الحكومة العراقية (العربية)
Lebanon 24
18-01-2023
|
12:00
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