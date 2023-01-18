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"بلومبيرغ" عن مصادر مطلعة: إدارة بايدن تدرس وضع مركبات سترايكر المدرعة ضمن حزمة مساعداتها التالية لأوكرانيا

Lebanon 24
18-01-2023 | 16:12
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