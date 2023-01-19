Advertisement

أخبار عاجلة

النائب هادي ابو الحسن: كسر الجمود ضروري ولا يجوز بقاء الجلسات بهذا الشكل وسيكون لنا حديث خلال الجلسة او خارجها (الجديد)

Lebanon 24
19-01-2023 | 03:14
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
النائب ملحم خلف لـ"الجديد": لم يطرح اسم قائد الجيش حتى الآن وهناك عائق دستوري يحول دون هذا الترشيح ولحين اتمام هذا الامر علينا ان نكون اكثر فعالية في تطبيق الدستور وابقاء الجلسات مفتوحة لنتمكن من انتاج رئيس للجمهورية
lebanon 24
19/01/2023 12:13:57 Lebanon 24 Lebanon 24
ابو الحسن: قد نضطر لتعليق مشاركتنا بالجلسات المقبلة إن استمرت على هذا الشكل
lebanon 24
19/01/2023 12:13:57 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب وضاح الصادق لـ"الجديد": نجتمع 6 أو 7 من نواب التغيير ونريد أن نسجل موقف بخصوص أهالي ضحايا المرفأ الذين تمنوا منا عدم مقاطعة الجلسة
lebanon 24
19/01/2023 12:13:57 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب اديب عبد المسيح لـ"الجديد": نحن ضد تعطيل الجلسات في حين ان الطرف الآخر ليس لديه الا الورقة البيضاء والملغاة
lebanon 24
19/01/2023 12:13:57 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:12 | 2023-01-19
05:09 | 2023-01-19
05:03 | 2023-01-19
05:01 | 2023-01-19
04:58 | 2023-01-19
04:57 | 2023-01-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website