Advertisement

أخبار عاجلة

دوي صافرات الإنذار في جميع مناطق أوكرانيا

Lebanon 24
19-01-2023 | 03:23
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إطلاق الإنذار الجوي في جميع أنحاء أوكرانيا تحسبا لهجوم صاروخي روسي واسع النطاق (العربية)
lebanon 24
19/01/2023 12:14:40 Lebanon 24 Lebanon 24
صفارات الإنذار تدوي في عدة مناطق في أوكرانيا
lebanon 24
19/01/2023 12:14:40 Lebanon 24 Lebanon 24
صافرات الإنذار تدوي في مقاطعات ميكولايف وزابوروجيا ودنيبرو جنوبي أوكرانيا
lebanon 24
19/01/2023 12:14:40 Lebanon 24 Lebanon 24
صفارات الإنذار تُدوّي في مختلف مناطق أوكرانيا (سكاي نيوز)
lebanon 24
19/01/2023 12:14:40 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:12 | 2023-01-19
05:09 | 2023-01-19
05:03 | 2023-01-19
05:01 | 2023-01-19
04:58 | 2023-01-19
04:57 | 2023-01-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website