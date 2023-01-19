النائب وضاح الصادق لـ"الجديد": نجتمع 6 أو 7 من نواب التغيير ونريد أن نسجل موقف بخصوص أهالي ضحايا المرفأ الذين تمنوا منا عدم مقاطعة الجلسة

Lebanon 24