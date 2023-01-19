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وليام نون من أمام مجلس النواب: اليوم هو "فحص للنواب" وعليهم أن يحددوا "مين مع القضية ومين ضدا" وسيتم توقيع عريضة داخل البرلمان (الجديد)

Lebanon 24
19-01-2023 | 03:38
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