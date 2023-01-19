النائب سامي الجميّل: نقف الى جانب اهالي الضحايا ونؤكد اننا بحاجة لدعم الجميع لتحصين استقلالية القضاء ونحن يهمنا ان يضع المجتمع الدولي يده على هذه القضية

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