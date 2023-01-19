بولا يعقوبيان لـ"الجديد": قدمنا قوانين تسمح للقاضي البيطار باستكمال عمله ووضع أهالي الموقوفين وأهالي الضحايا وجهاً لوجه غير مقبول فهم جميعاً يريدون الوصول إلى الحقيقة

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