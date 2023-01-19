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معلومات للـ LBCI: ينتظر بعد قليل صدور ملحق خاص في الجريدة الرسمية يتضمن مراسيم القرارات التي اتخذت الأربعاء في جلسة مجلس الوزراء والمتعلقة بشكل خاص بسلفة الكهرباء لتصبح قابلة للتنفيذ فورا

Lebanon 24
19-01-2023 | 03:57
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