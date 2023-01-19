معلومات للـ LBCI: ينتظر بعد قليل صدور ملحق خاص في الجريدة الرسمية يتضمن مراسيم القرارات التي اتخذت الأربعاء في جلسة مجلس الوزراء والمتعلقة بشكل خاص بسلفة الكهرباء لتصبح قابلة للتنفيذ فورا

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