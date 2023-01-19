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"الجديد": 65 نائباً وصلوا إلى مجلس النواب حتى الساعة قبل 5 دقائق من انطلاق الجلسة منهم 3 فقط من تكتل "لبنان القوي"

Lebanon 24
19-01-2023 | 03:58
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