النائب قاسم هاشم لنواب "التغيير" عند دخولهم إلى جلسة مجلس النواب: كفاكم استغلالاً لدماء شهداء المرفأ بهذه الطريقة فهذه قضية وطنية وليس قضيةً لأحد

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