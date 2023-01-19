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النائب منيمنة لـLBCI: ليس هناك جدية في جلسات الانتخاب واليوم كان الوضع مناسبا لتسليط الضوء على قضية انفجار المرفأ

Lebanon 24
19-01-2023 | 04:49
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رازي الحاج للـLBCI: انفجار المرفأ قضية مركزية ولا يمكن النظر إليها بطريقة ثانوية والسؤال الاهم هو من يطلق يد القاضي البيطار؟
lebanon 24
19/01/2023 16:07:32 Lebanon 24 Lebanon 24
وضاح صادق للـLBCI: جلسة اليوم لن تفرق بشيء عن سابقاتها ولكنها تتميز بوجود قضية انفجار المرفأ مع وقفة الاهالي بالخارج
lebanon 24
19/01/2023 16:07:32 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب قاسم هاشم لنواب "التغيير" عند دخولهم إلى جلسة مجلس النواب: كفاكم استغلالاً لدماء شهداء المرفأ بهذه الطريقة فهذه قضية وطنية وليس قضيةً لأحد
lebanon 24
19/01/2023 16:07:32 Lebanon 24 Lebanon 24
عقيص من أمام مديرية أمن الدولة: المعركة هي لإظهار حقيقة انفجار المرفأ ولسنا في مواجهة مع القضاء مهما أخطأ بحقنا وهناك غرف مغلقة لطمس الحقيقة وأدعو لاعادة إحياء التحقيق "المكربج"
lebanon 24
19/01/2023 16:07:32 Lebanon 24 Lebanon 24
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