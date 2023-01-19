النائب جورج عدوان: لا يُمكن أن نُكمل من دون معرفة المرتكبين في جريمة المرفأ ونحن مستعدّون للوقوف إلى جانب أهالي الضحايا وندعم القاضي بيطار لمعرفة الحقيقة

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