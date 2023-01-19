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أهالي ضحايا إنفجار المرفأ: هناك ثغرة في قانون أصول المحاكمات المدنية والمطلوب تعديل هذه المادة واقرار المجلس النيابي للتعديل اضافة الى استقلالية القضاء

Lebanon 24
19-01-2023 | 05:09
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